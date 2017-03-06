Иванов-младший стал президентом компании «АЛРОСА»

Правительственная директива о назначении старшего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова президентом «АЛРОСА» подписана, сообщает Интерфакс. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Сергеем Ивановым, состоявшейся в понедельник, 6 марта.

«Подписана директива правительственная о назначении вас на должность — главой единоличного исполнительного органа компании "АЛРОСА". Хочу вас проинформировать, пожелать вам успеха в этой непростой работе», — цитирует агентство Дмитрия Медведева.

Из информации, размещенной на сайте правительства, следует, что контракт с Сергеем Ивановым заключен на 3 года. Соответствующая директива утверждена вице-премьером Юрием Трутневым, курирующим в кабинете министров компанию «АЛРОСА».

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В середине февраля СМИ сообщили, что правительство намерено сменить президента «АЛРОСЫ» Андрея Жаркова из-за расхождения его позиции по некоторым стратегическим вопросам развития компании. Единственной кандидатурой на место президента алмазодобывающей компании был назван старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов - сын Сергея Иванова, который с декабря 2011 года по август 2016 года возглавлял Администрацию Президента Российской Федерации, а в настоящее время является специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта .

«АЛРОСА» — отечественная компания, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов — российского. Основная деятельность предприятия сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

