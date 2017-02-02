Государство раскрыло план приватизации на два года

Крупнейший в России производитель бриллиантов и одно из крупнейших в мире предприятий по огранке природных алмазов «Производственное объединение "Кристалл"» (Смоленск) включен в план приватизации на 2017-2019 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планом приватизации.

Источник также сообщил, что новый план приватизации предполагает снижение доли государства в «Совкомфлоте» до блокпакета (25 процентов плюс одна акция).

Кроме того, по данным собеседника агентства, план приватизации госактивов на 2017-2019 годы предусматривает сокращение доли государства в уставном капитале ВТБ до 25 процентов плюс одна акция. Сейчас государству принадлежит в ВТБ 60,9 процента голосующих акций.

Также планируется полный выход государства из капитала Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). В настоящее время государство в лице Росимущества контролирует 20 процентов акций НМТП. Весь пакет одобрен в плане приватизации на 2017 год.

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План предусматривает также снижение доли государства в «Алросе» до 29 процентов плюс одна акция с координацией продажи акций, находящихся в госсобственности Республики Саха (Якутия) и в муниципальной собственности, сообщил источник.

В четверг, 2 февраля, вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что правительство России приняло план приватизации на 2017-2019 годы.

Крупнейшей приватизационной сделкой 2016 года стала продажа 19,5-процентного пакета акций «Роснефти» за 710,8 миллиарда рублей.