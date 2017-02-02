Медведев оценил эффект от малой приватизации в 17 миллиардов рублей

Федеральный бюджет в результате приватизации средних и малых предприятий в ближайшие три года получит 17 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает Rambler News Service.

«В рамках этих процессов планируется передать в частные руки около 500 акционерных обществ, около 300 ФГУПов, а также доли в обществах с ограниченной ответственностью», — сказал Медведев. Кроме того, приватизации подлежит свыше одной тысячи других объектов государственного имущества, добавил он.

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По словам премьер-министра, 17 миллиардов рублей не включают эффект от продажи акций крупнейших компаний, которые имеют лидирующие позиции в своих отраслях. «Такие планы также есть, я имею ввиду и банки, и некоторые предприятия сырьевого сектора, промышленности, инфраструктурные предприятия, но отдельные решения по ним должны быть еще согласованы и приняты», — отметил глава правительства.

25 января суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) объявил о намерении вложить в Россию два миллиарда долларов. В декабре 2016 года QIA в консорциуме со швейцарским трейдером Glencore приобрел 19,5 процента акций «Роснефти».