«Совкомфлот» назвали первым кандидатом на приватизацию в 2017 году

Судоходная компания «Совкомфлот» — первый кандидат на приватизацию в 2017 году. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает агентство «Прайм».

Чиновник отметил, что государство продолжит последовательно снижать свою долю компаниях.

Ранее 19 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что необходимости приватизации банка ВТБ нынешнем году нет.

В декабре прошлого года глава Росимущества Дмитрий Пристансков говорил, что 25 процентов минус одна акция «Совкомфлота» войдет в план приватизации на 2017 год. Минфин оценивает стоимость пакета в 24 миллиарда рублей.

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В конце 2016-го Минфин и Минэкономразвития обсуждали расширение программы приватизации до 300 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших трех лет. По словам чиновников, в приватизационный план 2017-2019 годов входят ВТБ и «Совкомфлот».

Крупнейшей приватизационной сделкой 2016 года стала продажа 19,5-процентного пакета акций «Роснефти» за 710,8 миллиарда рублей. В декабре было подписано соглашение о продаже акций компании международному консорциуму в составе суверенного фонда Qatar Investment Autority и трейдера Glencore. Приобретение ценных бумаг профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составил 2,8 миллиарда евро. Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступил Banca Intesa Sanpaolo.