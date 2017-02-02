Правительство России приняло план приватизации на 2017-2019 годы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Интерфакс».

В ходе заседания кабинета министров в четверг, 2 февраля, обсуждались вопросы приватизации таких крупных активов, как ВТБ, РЖД и «Почта России», рассказал агентству источник в правительстве.

Другой источник подтвердил обсуждение приватизации крупнейших активов, отметив, что дополнительного заседания, посвященного продаже госактивов, не планируется.

Он также отметил, что по крупнейшим активам всегда имеется перспектива приватизации, но есть и вопросы. «Естественно остаются вопросы в отношении привилегированных акций РЖД, в отношении ряда других компаний. Надо продолжать работу над преобразованием "Почты России". Дискуссия всегда будет продолжаться, в том числе по крупным активам», — заключил источник агентства.

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Ранее 2 февраля председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что в 2017-2019 годах планируется приватизировать 500 акционерных обществ и 300 федеральных государственных бюджетных учреждений. Федеральный бюджет в результате продажи средних и малых предприятий в ближайшие три года получит 17 миллиардов рублей.

В середине января глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что первым кандидатом на приватизацию в 2017 году является судоходная компания «Совкомфлот».

Крупнейшей приватизационной сделкой 2016 года стала продажа 19,5-процентного пакета акций «Роснефти» за 710,8 миллиарда рублей.