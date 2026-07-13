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04:00, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Свекровь выгнала из-за стола невестку и ее дочь по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Chatham172 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником CalderMoxley рассказала, как свекровь выгнала ее с дочерью из-за стола по неожиданной причине. По ее словам, конфликт произошел из-за нелюбви девочки к здоровой пище.

«Дочь сейчас помешана на сказках, ведьмах и магии. А еще она терпеть не может овощи. Чтобы заставить ее есть здоровую пищу дома без истерик, пришлось придумать забавную игру: я притворяюсь, что овощной суп — это секретное ведьминское зелье, дающее ей магические способности, такие как сверхскорость или невидимость, если она доест всю тарелку», — объяснила автор.

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Система дала сбой, когда семья отправилась в гости к матери мужа. Та перед приходом внучки решила приготовить свой фирменный овощной суп, вызывающий у нее особую гордость. Однако, едва перед ребенком поставили тарелку, как она посмотрела на бабушку огромными испуганными глазами и заявила, что знает, что это такое.

«Прежде чем я успела ее остановить или сменить тему, она направила ложку на мою свекровь и закричала, что бабушка — злая ведьма, которая пытается отравить всю семью своим зельем подчинения. За столом воцарилась мертвая тишина. Свекровь выглядела так, будто вот-вот расплачется, а после — пришла в ярость», — написала женщина.

Она попыталась объяснить, почему ее дочь сделала такой вывод, увидев суп, и рассказала о придуманной ею игре. Однако тем самым она фактически признала, что считает стряпню свекрови «мультяшным зельем».

«Мой муж пытался меня защитить, но мать отказалась его слушать и сказала, что у нас нет никаких манер. Она практически выгнала нас из-за стола еще до того, как подали десерт. Супруг говорит, что на исправление ситуации уйдут месяцы извинений, а я чувствую себя полной идиоткой», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как застала свекровь на кухне за странным действием и устроила скандал. Та пыталась добавить дешевый соус в изысканное блюдо невестки.

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