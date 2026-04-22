Девушка застала свекровь на кухне за странным действием и устроила скандал

Пользовательница Reddit с ником BerylDrifter_6 рассказала о скандале со свекровью, после которого прослыла среди родственников неблагодарной. Конфликт разгорелся накануне большого семейного ужина.

«Я немного гурман, а потому три дня готовила свое фирменное блюдо — медленно запеченную говяжью грудинку. Свекровь, однако, всегда соперничала со мной в кулинарии и постоянно отпускала пассивно-агрессивные замечания о том, что я использую "слишком много странных специй"», — пожаловалась 28-летняя девушка.

Когда готовое мясо уже отдыхало на столе, автор вышла на пару минут в гостиную. Вернувшись, она обнаружила мать своего мужа, щедро поливавшую кулинарный шедевр дешевым соусом для барбекю. В ответ на вопрос, зачем она делает, пожилая женщина ответила, что грудинка выглядела сухой и безвкусной, а потому она решила добавить побольше соуса, чтобы все члены семьи могли действительно насладиться блюдом.

«В этот момент я полностью потеряла контроль над собой. Я сказала ей, что она не имеет права прикасаться к моей еде, особенно после того, как я потратила почти 80 долларов на мясо и много часов простояла у плиты. Я велела ей немедленно покинуть кухню. Она попыталась отшутиться, но я решительно указала ей на дверь. В итоге она расплакалась перед моим мужем, и теперь его родственники называют меня "неблагодарной" и "психованной"», — заключила девушка.

