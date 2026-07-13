Названа дата завершения приема заявлений в первый класс

Минпросвещения: Прием заявлений в первый класс завершится 5 сентября

Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

Второй этап приемной кампании стартовал шестого июля, в ходе него документы принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней.

«Прием в первые классы — это всегда волнительный процесс для родителей, и мы делаем все, чтобы этот процесс был максимально понятным, прозрачным и удобным для них», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Подать нужные документы родители могут не только лично в учебном заведении, но и по почте с уведомлением о вручении, а также через Единый портал государственных услуг (Госуслуги).

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