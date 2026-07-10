Россиянам напомнили о возможности получить выплату за школьную форму

Доцент Балынин: Многодетные семьи могут получить выплату на школьную форму

Россияне могут получить выплату на школьную форму в соответствии с указом «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Об этом в беседе с RT напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Согласно указу, высшим должностным лицам субъектов страны рекомендовано установить для многодетных семей обеспечение обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с установленными нормативами одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения. Балынин отметил, что размер выплаты и нюансы ее назначения зависят от региона.

«В связи с тем что выплата устанавливается на региональном уровне, размеры и нюансы назначения в зависимости от региона могут варьироваться. Анализ регионального опыта показывает, что зачастую такая выплата предоставляется проактивно, но если она не была назначена, то можно самостоятельно подать заявление», — объяснил специалист.

Например, в Москве такая выплата составляет 14827 рублям, в Новосибирской области — четыре тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе предоставляются электронные сертификаты на 16965 рублей. Их назначают многодетной семье при соблюдении двух условий: школьник учится в ЯНАО, банковская карта подключена к программе «Морошка».

Также есть региональная практика школьных наборов для первоклассника, добавил Балынин. Например, семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе дают подарочный набор для первоклассника. При этом ребенок должен учиться в государственной или муниципальной школе области. Состав подарочного набора утверждается Министерством социального развития Московской области.

Ранее Соцфонд назвал размер новой семейной выплаты в России, которую с 1 июня по 1 октября могут получить трудоустроенные и воспитывающие детей граждане.