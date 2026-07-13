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04:01, 13 июля 2026Наука и техника

Предсказана ликвидация очередного бренда смартфонов

Инсайдер Брар: Бренды смартфонов начнут закрываться из-за кризиса
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kabir Jhangiani / NurPhoto via Getty Images

Еще больше брендов смартфонов могут быть ликвидированы в 2026 году. Об этом известный инсайдер Йогеш Брар заявил в своем X.

Специалист напомнил, что последние месяцы ходят слухи, будто корпорация Oppo закроет принадлежащий ей бренд смартфонов OnePlus. Автор заметил, что к такому развитию событий подталкивает кризис в индустрии, и предсказал, что совсем скоро еще один бренд смартфонов закроют.

Йогеш Брар не стал раскрывать торговую марку, которая может исчезнуть, но намекнул, что ради экономии она будет поглощена своей материнской компанией. Комментаторы в X предположили, что речь может идти о брендах iQOO, Redmi, Vivo или CMF.

Причиной закрытия торговых марок журналисты издания PhoneArena назвали неудовлетворительные экономические показатели. Они объяснили, что в последние месяцы резко подорожали компоненты для производства смартфонов — процессоры, оперативная памяти и накопители. Из-за этого компании начали получать меньше прибыли с продаж устройств, также им приходится более ожесточенно конкурировать друг с другом.

Ранее журналисты издания WinFuture заявили, что OnePlus может окончательно прекратить производство смартфонов — как минимум, в Европе. Фирма может сконцентрироваться только на китайском рынке.

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