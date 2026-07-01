Найдены новые признаки смерти популярного бренда смартфонов

WinFuture: Бренд смартфонов OnePlus ликвидируют в пользу Oppo

Компания OnePlus может окончательно прекратить производство смартфонов — как минимум, в Европе. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture.

Журналисты рассказали, что OnePlus — популярный в мире бренд смартфонов, созданных на базе Android. Авторы портала обратили внимание, что на ряде европейских сайтов бренда появился баннер, который перенаправляет посетителей на сайт смартфонов Oppo.

OnePlus является дочерней компанией корпорации Oppo. Журналисты WinFuture напомнили, что ранее ходили слухи, что руководство Oppo намерено ликвидировать бренд и начать выпускать устройства только под своей главной маркой. Специалисты издания предположили, что нашли новые признаки будущей смерти OnePlus и предсказали, что бренд закроют как минимум для европейских пользователей.

На сайте фирмы указано, что смартфоны Oppo предлагают «те же технологии и ощущения», что и OnePlus. Журналисты отметили, что это правда, так как устройства двух торговых марок разрабатывают одни и те же инженеры, а девайсы собирают на одном заводе.

В материале говорится, что ни Oppo, ни OnePlus пока не объяснили, почему они рекламируют продукты друг друга на своих веб-сайтах. Журналисты напомнили, что в последние месяцы число сотрудников OnePlus в Европе заметно сократилось.

Ранее Apple выпустила обновление для iPhone и призвала всех пользователей обновить свои девайсы. В компании рассказали, что iOS 26.5.2 устраняет ряд недостатков ОС.