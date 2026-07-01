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06:32, 1 июля 2026Наука и техника

Все iPhone призвали срочно обновить

Apple выпустила iOS 26.5.2 и призвала пользователей обновить свои iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple выпустила обновление для iPhone и призвала всех пользователей обновить свои девайсы. Об этом сообщается на сервисном сайте компании.

Обновление iOS 26.5.2 стало доступно сразу практически для всех пользователей смартфонов Apple. Журналисты профильного издания 9to5Mac, которые изучили апдейт, заявили, что новая версия операционной системы (ОС) почти не содержит никаких новых функций, но призвали все равно срочно обновиться до нее.

Специалисты объяснили, что новая iOS содержит исправления для почти 30 уязвимостей, найденных в iPhone. Большая часть из них связана с технологией WebKit и веб-технологиями. Кроме того, Apple представила обновления iPadOS 26.5.2 и macOS 26.5.2 для планшетов и компьютеров соответственно. Судя по всему, они содержат те же исправления.

В заключение журналисты напомнили, что свежее обновление можно найти в настройках устройства Apple. Они отметили, что до выхода iOS 27 американский IT-гигант успеет выпустить как минимум одно крупное обновление ОС — им окажется iOS 26.6.

Ранее в Reuters заявили, что в сети опубликовали первые подтвержденные видео с iPhone 18 Pro. Судя по всему, они были получены в результате хакерской атаки на партнера Apple Tata Electronics.

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