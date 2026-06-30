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14:13, 30 июня 2026Наука и техника

Новый iPhone полностью рассекретили

Reuters: Видео с iPhone 18 Pro опубликовали в сети за два месяца до выпуска
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В сети появились первые видео, демонстрирующие новый iPhone 18 Pro. Об этом сообщает Reuters.

В даркнете обнаружили видеоролики, на которых изображены тесты прочности устройств, внешне напоминающих смартфоны Apple. Журналистам Reuters удалось проверить и выяснить, что как минимум шесть опубликованных файлов являются подлинными — они были сделаны на заводах, производящих iPhone. Судя по слухам, новые смартфоны Apple должны представить примерно через два месяца.

В материале утверждается, что на видео изображен iPhone 18 Pro. Он имеет примерно такой же дизайн, что и iPhone 17 Pro — плоские рамки, тройную камеру, характерное расположение лидара и вспышки. Модель получила серебристый цвет. Авторы напомнили, что ранее хакеры отчитались о взломе одного из главных поставщиков Apple Tata Electronics и слили 200 тысяч файлов в интернет. Журналисты Reuters утверждают, что появившиеся в сети видео были получены из рассекреченных документов.

В частности, специалистам удалось распознать на видео уникальные символы и кодовые названия новых устройств, которые использует Apple. В американской компании не отреагировали на слив, но источники в Apple заявили, что руководители IT-гиганта обеспокоены тем, что данные о еще не выпущенных смартфонах оказались раскрыты.

Ранее инсайдер Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple представит новые смартфоны 9 сентября. Фирма анонсирует флагманские девайсы iPhone 18 Pro и складное устройство.

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