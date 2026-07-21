Россиянка попала под следствие за перевод денег в межрегиональное общественное объединение

В Кузбассе задержали женщину за финансирование экстремистской деятельности

В Кузбассе задержали женщину за финансирование экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она подозревается по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в период с марта по май 2023 года 61-летняя женщина, находясь на территории города Березовский, осуществила переводы денежных средств в целях финансирования и обеспечения деятельности межрегионального общественного объединения, признанного в РФ экстремистским.

Ее противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники МВД и ФСБ.

Следователи СК проводят действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что финансировавший экстремистскую организацию россиянин разбил свой телефон.