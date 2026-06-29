Финансировавший экстремистскую организацию россиянин разбил свой телефон

В Кирове осудили мужчину за финансирование экстремистской деятельности

В Кирове осудили мужчину за финансирование экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 282.3 («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения экстремистcкой организации») и 294 («Воспрепятствование производству предварительного расследования») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2021 года 62-летний местный житель перечислил путем пожертвования на счет организации, запрещенной на территории Российской Федерации и признанной экстремистской, денежные средства, предназначенные для обеспечения ее деятельности.

Также в рамках расследования уголовного дела он умышленно повредил изъятый у него в ходе обыска мобильный телефон, сделав техническое устройство неработоспособным и непригодным для дальнейшей эксплуатации, обнаружения следов преступления и получения информации, имеющей значение.

С учетом признания фигурантом вины суд приговорил его к штрафу.

Ранее сообщалось, что россиянка несколько лет финансировала экстремистское объединение.