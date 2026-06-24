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07:56, 24 июня 2026Силовые структуры

Россиянка несколько лет финансировала экстремистское объединение

В Кузбассе задеражли женщину за финансирование экстремистской деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Кузбассе задеражли женщину за финансирование экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она подозревается по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в период с ноября 2021 года по июль 2023 года 57-летняя женщина находилась на территории города Березовский и осуществляла денежные переводы для финансирования и обеспечения деятельности общественного движения, поддерживающего идеологию межрегионального общественного объединения, признанного в России экстремистским.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность.

Следователи СК проводят необходимые процессуальные действия для сбора и закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что российский адвокат попал в колонию из-за отношений с экстремистами.

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