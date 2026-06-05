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Силовые структуры
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14:47, 5 июня 2026Силовые структуры

Российский адвокат попал в колонию из-за отношений с экстремистами

В Калининграде адвокат получил год колонии за финансирование экстремистской организации
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калининграде Центральный районный суд приговорил 66-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области к году лишения свободы за финансирование запрещенной экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области.

Правозащитник признан виновным по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в ноябре 2021 года осужденный со своего банковского счета перевел деньги в пользу организации, которая была ликвидирована в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным арест адвоката Александра Карабанова, которого в СМИ называют «звездным» и обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

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