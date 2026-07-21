«Известия»: В I квартале 2026 года объем выдач по кредитным линиям МФО вырос в 3,6 раза

В первом квартале 2026 года объем выдач по кредитным линиям микрофинансовых организаций (МФО) вырос в несколько раз. О том, что россияне бросились брать микрозаймы, со ссылкой на данные Банка России сообщает газета «Известия».

Объем выдач по так называемым микрокредиткам достиг 86 миллиардов рублей. В годовом выражении он увеличился в 3,6 раза. В 2025-м на открытые лимиты по кредитным линиям приходилось только семь процентов всех выдач, а с начала 2026-го их доля увеличилась до 38 процентов.

Кредитная линия в МФО работает по принципу банковской кредитки. Клиент заключает договор только один раз, после чего может неоднократно перечислять деньги на его дебетовую карту. Делается это в пределах установленного лимита без повторного оформления займа. Проценты начисляются только на фактически использованную сумму.

В среднем, лимит по таким продуктам составляет порядка 50 тысяч рублей, а большинство линий открываются на 30-100 тысяч рублей. В месяц среднестатистический клиент снимает с такой кредитки около 11 тысяч, рассказала директор по маркетингу МФК «МигКредит» Анна Паршина. Как отмечают в Центробанке, полная стоимость кредитов (ПСК) по таким продуктам остается близкой к максимально допустимому уровню и достигает около 292 процентов годовых.

Несмотря на ужесточение регулирования выдачи, спрос на микрозаймы среди россиян продолжает оставаться повышенным, отмечают эксперты. По итогам января-марта количество действующих договоров в этом сегменте кредитования выросло на 3,8 процента, до 26,7 миллиона единиц, несмотря на повышенные ставки по такого рода финансовым продуктам (разница с ключевой в начале весны оставалась двукратной).