Реальные ставки по кредитам в России оказались вдвое выше ключевой

«Известия»: Средний уровень полной стоимости кредита достиг 31 процента

Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) в крупнейших по объемам капитализации российских банках оказался вдвое выше ключевой ставки. О том, что займы в России остаются слишком дорогими, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

К настоящему времени средний уровень ПСК на внутреннем рынке достиг 31 процента. Для сравнения, ключевая ставка сейчас находится на уровне 15,5 процента. В годовом выражении реальные ставки по займам в России сократились лишь на 3,2 процентного пункта (п.п.), хотя ключевая за это же время упала на 5,5 п.п.

При этом верхняя граница ПСК в крупнейших финансовых организациях сейчас доходит примерно до 39 процентов годовых. За 12 месяцев она снизилась только на 2,5 п.п. Нижняя граница ПСК в настоящее время составляет около 22,6 процента, что также значительно выше ключевой ставки.

Представитель Инго Банка Дмитрий Долженко пояснил, что при снижении ключевой ставки движение рыночных всегда идет с запозданием. Кроме того, важно понимать, что часть банковских депозитов была привлечена в период повышенной ключевой ставки. За счет дорогих кредитов финорганизации стараются компенсировать часть издержек, констатировал основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

В сложившихся на внутреннем рынке реалиях, отмечали в ВТБ, ожидать полноценного кредитного ренессанса в обозримом будущем не приходится. Кредиты в России еще долгое время будут оставаться дорогими для значительной части населения. Относительное оживление спроса может произойти, когда ключевая ставка опустится до однозначных значений. Согласно прогнозам регулятора, это произойдет не раньше следующего года.