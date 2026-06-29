Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:31, 29 июня 2026Наука и техника

Раскрыта дата выхода нового iPhone

Гурман: Apple представит iPhone 18 Pro и другие смартфоны 9 сентября
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Корпорация Apple анонсирует свои новые смартфоны серии iPhone 18 в начале сентября. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Bloomberg Марк Гурман.

По мнению специалиста, компания постарается представить новые устройства в самом начале осени. Гурман предположил, что презентация состоится во вторник, 8 сентября, или среду, 9 сентября. Наиболее вероятной датой анонса автор считает 9 сентября. Это связано с тем, что 7 сентября США отмечают День труда, а Apple обычно не ставит свои мероприятия рядом с национальными праздниками.

Также авторы раскрыл предполагаемую дату старта оформления предзаказов — 10 сентября. Вероятно, смартфоны поступят в продажу через неделю, то есть 17 сентября.

Марк Гурман уточнил, что в указанный день Apple должна представить три телефона — флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max и складной iPhone Ultra. Базовый iPhone 18, как Гурман и другие инсайдеры предсказывали ранее, американская компания выпустит в начале 2027 года.

В конце июня журналисты издания Wccftech рассказали о самом дорогом устройстве Apple. Они изучили интернет-магазин компании и выяснили, что самый дорогой гаджет — компьютер Mac Studio за 14 299 долларов, или около 1,097 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    Впервые в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница рассказала о талисмане

    Российская школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

    Страна Европы приостановила прием документов на шенген в трех российских городах

    Просрочки по микрозаймам в России выросли

    Финансист предсказал курс доллара на начало июля

    В Минске рассказали о подготовке солдат на Украине к атаке на Белоруссию

    США и морской сосед России провели учения по захвату спорных островов

    Врач сделал предупреждение любителям черешни и вишни

    Раскрыта дата выхода нового iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok