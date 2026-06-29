Раскрыта дата выхода нового iPhone

Корпорация Apple анонсирует свои новые смартфоны серии iPhone 18 в начале сентября. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Bloomberg Марк Гурман.
По мнению специалиста, компания постарается представить новые устройства в самом начале осени. Гурман предположил, что презентация состоится во вторник, 8 сентября, или среду, 9 сентября. Наиболее вероятной датой анонса автор считает 9 сентября. Это связано с тем, что 7 сентября США отмечают День труда, а Apple обычно не ставит свои мероприятия рядом с национальными праздниками.
Также авторы раскрыл предполагаемую дату старта оформления предзаказов — 10 сентября. Вероятно, смартфоны поступят в продажу через неделю, то есть 17 сентября.
Марк Гурман уточнил, что в указанный день Apple должна представить три телефона — флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max и складной iPhone Ultra. Базовый iPhone 18, как Гурман и другие инсайдеры предсказывали ранее, американская компания выпустит в начале 2027 года.
В конце июня журналисты издания Wccftech рассказали о самом дорогом устройстве Apple. Они изучили интернет-магазин компании и выяснили, что самый дорогой гаджет — компьютер Mac Studio за 14 299 долларов, или около 1,097 миллиона рублей.