Российская невеста разрыдалась из-за внезапной смены имиджа перед свадьбой

Блогерша Елена Смирнова из Омска перекрасила волосы в черный перед свадьбой и разрыдалась

Российская блогерша Елена Смирнова решила внезапно сменить имидж перед свадьбой и разрыдалась из-за результата. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом sreasas показала внешность до окрашивания с кудрявыми волосами оттенка блонд. «Да закрашу блонд перед свадьбой, что может случиться», — подписала она.

Затем невеста из Омска снялась в кресле салона красоты с нанесенной на волосы темной краской. В результате Смирнова предстала с черными волосами с темно-синим оттенком и челкой-шторкой. «Я помыла голову 390 раз, и он [цвет] не стал ни на секунду светлее», — посетовала она со слезами на глазах.

В описании к ролику Смирнова уточнила, что позже волосы ей удалось восстановить. «Моя любимая история, мне так смешно сейчас от своей истерики», — иронично призналась она.

В мае блогерша раскрыла неожиданное применение томатной пасты для окрашенных волос. Девушка нанесла на пряди продукт, распределив по всей длине, а затем смыла.

