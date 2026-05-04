Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:32, 4 мая 2026Ценности

Блогерша раскрыла неожиданное применение томатной пасты для окрашенных волос

Блогерша вернула испорченный водой из бассейна оттенок волос томатной пастой
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jamal Saidi / Reuters

Российская блогерша plentypleasure раскрыла неожиданное применение томатной пасты для окрашенных волос. Роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша поделилась роликом, в котором рассказала, что посетила девичник и весь вечер купалась в бассейне. Однако после контакта светлых волос с хлорированной водой они приобрели зеленоватый оттенок.

Исправить испорченный внешний вид девушка решила с помощью банки томатной пасты. Так, она нанесла на пряди продукт, распределив по всей длине, а затем смыла.

В результате волосы девушки стали выглядеть более гармонично и натурально. «Три раза помытая голова — и вот такой результат получился. Так меня спасла банка томатной пасты», — заключила россиянка.

Ранее в апреле россиянка сходила на окрашивание в салон красоты и едва не разрыдалась. Стилист Нелли Шарм из Санкт-Петербурга осталась с рыжими волосами вместо блонда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Страна НАТО нарастила импорт российских металлов

    Раскрыты подробности о смерти советского военачальника в Доме на набережной в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok