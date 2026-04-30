Россиянка сходила на окрашивание в салон красоты и едва не разрыдалась

15:23, 30 апреля 2026

Россиянка Шарм едва не разрыдалась из-за результата окрашивания в салоне красоты
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Стилист Нелли Шарм из Санкт-Петербурга хотела освежить волосы оттенка блонд и едва не разрыдалась после посещения колориста. Результат работы мастера и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша с никнеймом sharm.nelly сходила в салон красоты и показала результат окрашивания. На размещенных кадрах видно, что вместо блонда она осталась с рыжими волосами. «Цвет получился таким. Я в шоке и готова рыдать, пытаюсь перевести все в шутку. Утром следующего дня сижу и не понимаю, что делать», — описала она свои чувства.

Затем россиянка решила стилизовать новый образ, собрав волосы в низкий хвост и надев рыжий кожаный пиджак и очки. «Или ничего не надо с этим делать?» — предположила Нелли.

Пользователей сети восхитил новый цвет волос стилистки, ее сравнили с популярной актрисой. «А под карамельный жакет шикарно, вам идет», «За рулем Джулианна Мур», «Вам очень идет!», «Мне кажется, это самый модный цвет, но мало кто об этом знает», — заявили они.

В феврале звезда «Золушки» показала волосы через два года восстановления после неудачного осветления. Американская певица и актриса Камила Кабельо продемонстрировала отросшие пряди натурального темного оттенка.

