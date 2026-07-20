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10:07, 20 июля 2026Из жизни

Наследница чайной империи похитила детей у отца

В Великобритании наследница чайной империи похитила двух общих сыновей у отца-американца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Copyright Lawrey / Shutterstock / Fotodom

В Британии наследница чайной империи похитила своих сыновей у отца-американца и скрываетсся от правосудия. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Нишика Самаратунга, правнучка основателя цейлонской чайной компании Mackwoods, в марте этого года не выполнила предписание суда американского штата Колорадо и не привезла в аэропорт пятилетнего Блейна и трехлетнего Нейта, которых должна была вернуть отцу после согласованной поездки в Англию. Сейчас женщина, по данным властей, находится в Великобритании и скрывает местонахождение мальчиков. При этом, по словам их отца Бена Байера, они не ходят в школу и не получают медицинской помощи.

43-летний американец, уже подал иск в Высокий суд Лондона и добился особого разрешения на публикацию имен и фотографий детей бывшей жены, чтобы помочь в поисках. Судья в Колорадо, в свою очередь, санкционировал задержание мальчиков правоохранительными органами США. В постановлении также говорится, что мать «участвовала в действиях, указывающих на спланированное похищение», и «в одностороннем порядке воспрепятствовала возвращению детей по решению суда».

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Самаратунгу, которая, помимо управления семейным бизнесом, работала консультантом по подбору персонала в финансовом секторе и даже запускала собственный модный бренд в юности, пока не могут найти. Высокий суд Лондона уже направил запросы в несколько крупных компаний и инстанций, включая банки и национальную систему здравоохранения. Адвокат отца детей Эми Роу заявила, что «суд справедливо признал глубокий вред, который похищение наносит Блейну и Нейту», и призвала всех, кто знает о местонахождении семьи, обратиться к властям.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 35-летняя Ауриселия де Соуза Роша попыталась похитить новорожденного из родильного дома, в котором работала. Представившись медсестрой, она подошла к тете жертвы и предложила отнести его на анализы.

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