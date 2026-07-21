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07:31, 21 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка услышала одну фразу свекрови и почувствовала себя униженной

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Familiar_Touch_972 пожаловалась на семью мужа и на него самого. По словам девушки, ее ранил крайне неудачный способ, который супруг выбрал, чтобы сообщить жене о ее проблемах с гигиеной.

«Моему мужу было неловко говорить со мной о запахе моего тела, поэтому он попросил свою сестру и мать поговорить со мной по-женски. Я очень на него злюсь! Конечно, ему стоило обсудить это со мной», — написала автор.

В итоге свекровь подарила ей два спрея для тела и заявила, что девушка должна пользоваться ими, когда находится рядом с супругом. Кроме того, женщина попросила невестку обсудить с лечащим врачом возможность назначения курса препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время многие применяют для похудения.

«Она считает, что это поможет устранить не только лишний вес, но и "запах, который с ним связан". Мне очень стыдно, я чувствую себя униженной», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как застала свекровь на кухне за странным действием и устроила скандал. Та пыталась добавить дешевый соус в изысканное блюдо невестки.

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