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04:11, 13 июля 2026Мир

Нетаньяху заявил о приливе ярости у Грэма в момент последнего разговора с ним

Нетаньяху: Сенатор Грэм пришел в ярость в ходе последнего разговора об Израиле
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что когда разговаривал с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в последний раз, тот вышел из себя. Подробности Нетаньяху раскрыл в эфире Fox News.

Израильский премьер рассказал, что в ходе беседы он указал на способность страны самостоятельно себя обеспечивать. Однако американский сенатор с этим резко не согласился.

«Он пришел в ярость. Он сказал: "Ни за что, так нельзя"», — добавил Нетаньяху. По его словам, Грэм посчитал, что Израиль не может сам защитить как свои, так и американские интересы.

Израильский премьер назвал Грэма «необыкновенным другом» еврейского государства.

Ранее стало известно о возможном присутствии одного зарубежного лидера на похоронах Линдси Грэма. По словам источника, Нетаньяху подумывал о том, чтобы прилететь в США на похороны.

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