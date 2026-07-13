В МИД раскрыли отношение России к Армении

Захарова: Россию и Армению связывают особые отношения

Россию и Армению связывают особые отношения и искренняя любовь народов двух стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.

«Для нас Армения — это не просто суверенное государство, безусловно. Суверенное, независимое государство с древними корнями, с древней культурой потрясающей, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения», — отметила она.

По словам дипломата, две страны связывает мир, межгосударственные отношения и стратегические планы развития этих отношений. Со стороны России всегда была только помощь, поддержка, добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что Армения выполняет ту же роль для России, что и Ормузский пролив для Ирана. Об этом заявил бывший премьер-министр постсоветской республики Хосров Арутюнян. По его словам, Армения расположена на политической карте словно «клин» между тюркскими странами.

1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его армянский коллега Никол Пашинян провели первый после выборов телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.