Важность Армении для России сравнили с Ормузским проливом

Арутюнян: Армения выполняет ту же роль для России, что и Ормузский пролив для Ирана

Армения выполняет ту же роль для России, что и Ормузский пролив для Ирана. Об этом заявил бывший премьер-министр постсоветской республики Хосров Арутюнян, передает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

По его словам, Армения расположена на политической карте словно «клин» между тюркскими странами. В этой связи, подчеркивает Арутюнян, роль страны для России крайне высока.

«Такую же роль для Ирана играет Ормузский пролив», — подчеркнул экс-премьер.

На постсоветском пространстве к странам тюркского мира относятся пять независимых государств: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан. С 1991 года политические руководства стран провозглашали культурную общность с Турцией. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал тюркский мир «влиятельным геополитическим центром в XXI веке».