СМИ узнали об отставке президента «Алросы»

Президент «Алросы» Андрей Жарков написал заявление об уходе, передает Rambler News Service со ссылкой на источник в компании.

По его словам, топ-менеджер сообщил об этом на планерке. Теперь его заявление должен рассмотреть наблюдательный совет компании. Когда он состоится, источник не сказал. Представитель «Алросы» от официальных комментариев отказался.

17 февраля агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники о том, что правительство намерено сменить президента «Алросы» из-за расхождения его позиции по некоторым стратегическим вопросам развития компании. Единственной кандидатурой на место президента алмазодобывающей компании агентство называло старшего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова. Контракт Жаркова истекает в апреле 2017 года. Источники «Ведомостей» также подтверждали, что он не будет продлен.

«Алроса» — отечественная компания, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов — российского. Основная деятельность предприятия сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

