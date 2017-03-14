Набсовет «Алросы» утвердил Сергея Иванова-младшего на посту президента

Наблюдательный совет «Алросы» утвердил президентом компании Сергея Иванова, говорится в сообщении, размещенном во вторник, 14 марта, на сайте компании. Срок полномочий нового президента «Алросы» составит три года.

Заседание наблюдательного совета состоялось 13 марта, а правительственная директива о назначении Сергея Иванова президентом алмазодобывающей компании была подписана 6 марта.

Должность главы «Алросы» стала вакантной в феврале после решения отправить в отставку Андрея Жаркова. Причиной послужило расхождение его позиции с позицией правительства по ряду стратегических вопросов развития компании. Преемником Жаркова СМИ называли Сергея Иванова, на тот момент работавшего в должности старшего вице-президента Сбербанка.

Новый президент «Алросы» — сын Сергея Борисовича Иванова, который с декабря 2011 года по август 2016 года возглавлял администрацию президента России, а в настоящее время является специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

«Алроса» — отечественная компания, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов российского. Основная деятельность предприятия сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

