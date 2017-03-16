Сбербанк предоставит 400 миллионов долларов для добычи угля на Камчатке

Индийская компания Tata Power — дочерняя структура многопрофильной корпорации Tata Group — и Сбербанк России в четверг, 16 марта, подписали соглашение о проектном финансировании разработки угольного месторождения на Камчатке, сообщает ТАСС.

Рамочное соглашение о реализации этого инвестиционного проекта, а также пакет сопутствующих соглашений были подписаны в присутствии вице-премьера РФ, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

С российской стороны документы подписали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков и заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» Марина Перебейнус.

«Сумма окончательная не определена, бизнес-модель еще не построена, но приблизительно это может быть порядка 400 миллионов долларов. Финансирование начнется с 2018 года», — отметила Перебейнус. По ее словам, пока речь идет о кредитовании сроком на 10 лет, но при желании сроки могут быть увеличены до 15 лет.

Индийская корпорация Tata Group, основанная в 1868 году, занимается производством автомобилей, ей, в частности, с 2007 года принадлежит бренд Daimler, а также средств связи и продукции для оборонного комплекса, включая новые индийские ЗРК Akash.

