Чистая прибыль Сбербанка выросла в 2,4 раза

В 2016 году чистая прибыль Сбербанка увеличилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 541,9 миллиарда рублей. Соответствующая информация содержится в отчете финансовой организации по МСФО.

При этом прибыль на обыкновенную акцию составила 25 рублей. Она увеличилась на 141,3 процента по сравнению с 2015 годом.

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Чистая прибыль Сбербанка в четвертом квартале 2016 года достигла 141,8 миллиарда рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

Ранее, в сентябре 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о резко выросшей прибыли кредитных организаций.

В целом, в 2016 году российские банки нарастили прибыль почти в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015 году они заработали 192 миллиарда, в 2014 году — 589 миллиардов.