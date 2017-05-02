Китай пригрозил запретом на ввоз российского меда

Россельхознадзор напомнил производителям и экспортерам российского меда об обязательном неукоснительном выполнении требований КНР при поставках в эту страну пчеловодческой продукции. Кроме того, подчеркивается необходимость проведения мониторинговых исследований меда по показателям безопасности. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства во вторник, 2 мая.

В Россельхознадзор поступает информация Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) о выявлении несоответствий российского меда санитарным требованиям Китая.

По информации AQSIQ, не отвечающая требованиям продукция пчеловодства была экспортирована с предприятий Алтайского края. При проведении лабораторных исследований в образцах выявлено наличие в меде остатков веществ, запрещенных в Китае.

В Россельхознадзоре отмечают, что региональный ветеринарный лабораторный мониторинг ветеринарной службой Алтайского края не проводится, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями — экспортерами.

В свою очередь AQSIQ предупреждает, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на ввоз продукции пчеловодства из России.

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В конце ноября 2016 года Роскачество опубликовало материалы проверки натурального меда — алтайского, башкирского, краснодарского и дагестанского. Продукт был исследован по 106 показателям.

Было установлено, что некоторые производители для более долгого сохранения товарного вида меда используют некачественные технологии нагревания продукта. В результате образуется токсичное вещество 5-оксиметилфурфурол, наличие которого было выявлено в 11 протестированных образцах: торговые марки «Геофайн» (горная липа), «Кедровый бор» (монофлорный цветочный дальневосточный липовый), «Медовая долина» (цветочный разнотравье, майский, расторопшевый), «Солнечный мед» (крем-мед), «Талисман» (акациевый, липовый), «То, что надо!» (цветочный), Darbo naturrein (акациевый, высокогорный).

Кроме того, специалистами Роскачества была признана фальсифицированной продукция под торговыми марками «Лесные угодья», «Румела», «Талисман» и Fine life. В данных образцах содержание липового меда составило менее 30 процентов.

