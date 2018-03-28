Правительство объявило молочную войну «до последнего патрона»

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что борьба с фальсифицированной молочной продукцией, серыми схемами и реэкспортом должна стоять на первом месте. С фальсификатом необходимо бороться «до последнего патрона», считает министр. Такое заявление он сделал на итоговой коллегии Россельхознадзора за 2017 год, сообщает Rambler News Service.

«Это наша линия фронта, коллеги, здесь мы должны биться до последнего патрона, образно выражаясь. За нами Москва, за нами страна, за нами крестьяне, фермеры», — сказал он.

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По мнению министра, основная проблема — использование производителями сухого молока и растительных жиров, в результате чего в российских магазинах продается много сыроподобных продуктов, которые выдаются за сыры. Ткачев пояснил, что производители молочной продукции «пытаются мудрить, химичить, цена имеет первостепенное значение». Как отметил глава Минсельхоза, у производителей «нет страха» из-за фальсификаций продуктов, пишет РБК.

Министр отметил, что сложившаяся на рынке ситуация наносит значительный экономический ущерб молочной отрасли, хотя в развитие отрасли из федерального бюджета было выделено 83 миллиарда рублей за последние три года.

Некоммерческая организация «Росконтроль» ранее провела исследование сыров 30 брендов, которые продаются в российских магазинах. В результате исследования более половины сыров оказались фальсификатами. Для снижения стоимости сыра производители используют растительные заменители молочного жира, отметили в организации.

Вице-премьер Аркадий Дворкович в середине марта отметил, что в России отмечается дефицит молока собственного производства. По его словам, поэтому животноводство постепенно будет выходить на первый план.

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