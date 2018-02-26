Россияне остались без белорусского молока

Россия с понедельника, 26 февраля, запрещает ввоз из Белоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Под запрет попали пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.

В 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию. Причем в 10 случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции, пишет «Интерфакс».

В 2017 году Белоруссия поставила в Россию 296,2 тысячи тонн молока и сливок. По сравнению с 2016 годом рост белорусского импорта молочной продукции составил 23,7 процента.

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