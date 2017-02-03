В Россельхознадзоре ответили на угрозы Лукашенко

Россельхознадзор не намерен останавливать поставки продовольствия из Белоруссии в случае возбуждения в республике уголовного дела против главы ведомства Сергея Данкверта. Об этом заявила пресс-секретарь службы Юлия Мелано, передает Rambler News Service в пятницу, 3 февраля.

Она отметила, что политика не имеет отношения к решениям, принятым ведомством по белорусским продуктам. «Те ограничения, которые были введены, они совершенно технические, и на каждое из них есть лабораторная аргументация, подтверждения, а также факты, зафиксированные нашими инспекторами при попытках поставки нелегальной продукции, либо продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС», — подчеркнула Мелано.

В Россельхознадзоре также отметили, что совершенно спокойно относятся к заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Не видим причин бояться, Россельхознадзор осуществляет свою деятельность в рамках правил международной торговли», — приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

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Ранее 3 февраля Лукашенко раскритиковал действия главы Россельхознадзора, пригрозив привлечь Данкверта к уголовной ответственности. «Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит», — сказал глава государства министру внутренних дел Белоруссии Игорю Шуневичу.

Россия фиксирует огромные несоответствия между объемами ввозимой из сопредельных стран сельхозпродукции и официально выращенной. В частности, в 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный в республике урожай.