Лукашенко обвинил «разных данквертов» в проблемах с поставками еды в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями СМИ в пятницу, 3 февраля, предложил возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок. Онлайн-трансляция доступна на сайте агентства БЕЛТА.

По словам президента, «все эти данкверты — люди заинтересованные», они сами являются производителя продукции, однако не могут конкурировать по качеству продукции с Белоруссией. «Знаете, разного рода данкверты и прочие — нам надо изучить вопрос (...) и возбудить уголовное дело по Данкверту (...) за нанесение ущерба государству», — сказал президент, обращаясь к главе МВД страны Игорю Шуневичу.

Материалы по теме Минская засада Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии

«Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит», — добавил глава государства.

В декабре прошлого года Лукашенко подверг Данкверта критике за негативные высказывания относительно белорусского продовольствия.

Россия фиксирует огромные несоответствия между объемами ввозимой из сопредельных стран сельхозпродукции и официально выращенной. В частности, в 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный в республике урожай.