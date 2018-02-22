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Россия запретила белорусское молоко

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Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты, сообщается на сайте ведомства. Ограничения вступают в силу с 26 февраля.

Под них попало в том числе сухое молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.

Ранее 22 февраля Россельхознадзор сообщил о запрете поставок молочных продуктов и мяса с отдельных белорусских предприятий. Такое решение ведомство объяснило обнаруженными в них бактериями и вредными веществами. О полном запрете поставок молока из Белоруссии речи не шло.

В феврале 2017 года Россия ограничила ввоз белорусской говядины.

Это произошло после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал главу Россельхознадзора Сергея Данкверта и потребовал завести на него уголовное дело из-за ущерба, якобы причиненного республике действиями ведомства.

Россельхознадзор неоднократно обвинял Белоруссию в реэкспорте продуктов из европейских стран, в отношении которых Москва установила продуктовое эмбарго. Ведомство указывало на поставки морепродуктов и фруктов, например папайи. Минск объяснял, что товары, растаможенные в Белоруссии, становятся белорусскими.

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