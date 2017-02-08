Россельхознадзор пригрозил запретом всей белорусской говядины

Россия может приостановить импорт говядины из Белоруссии из-за недостатков в ветеринарном надзоре республики. Об этом в среду, 8 февраля, заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщает РИА Новости.

«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии (род бактерий, возбудители заболеваний животных и человека — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Мелано.

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По ее словам, с 12 января по 8 февраля листерии обнаруживались в охлажденной говядине ряда белорусских производителей (Жлобинского и Оршанского мясокомбинатов, предприятия «Полесье» и мясокомбината «Кошелево»). Кроме того, возбудители сальмонеллеза были обнаружены в этом году в мясе птицы, выработанном на племзаводе «Белорусский» и в «Дубравском бройлере», отметили в Россельхознадзоре.

7 февраля в беседе с «Лентой.ру» глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев рассказал, что многие компании и даже целые страны использовали Белоруссию для поставок санкционных продуктов в Россию. «Безусловно, политика Белоруссии вызывала вопросы по многим пунктам. Например, когда они креветку к нам поставляли. Непонятно, откуда там морепродукты, да еще в таком количестве», — отметил парламентарий.

Россия с 6 февраля ввела временные ограничения на ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к полному запрету на поставки мяса в Россию.

