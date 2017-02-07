Лукашенко назвал условие полной отмены поставок белорусского мяса в Россию

Минск готов к полному запрету на поставки мяса в Россию, но призывает сначала разобраться в ситуации. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что попытки поставок мяса по серым схемам действительно выявляются, но сторонам необходимо обсудить проблемы. «Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться? Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну», — заявил глава государства.

Материалы по теме Минская засада Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии

«Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт (руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт — прим. «Ленты.ру») захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно», — сказал Лукашенко.

Ранее 7 февраля вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительства России и Белоруссии конструктивно взаимодействуют в сфере сельского хозяйства. Проблемы есть, но они носят рабочий характер, добавил он.

С 6 февраля в Россию был запрещен ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии.

О введении запрета поставок говядины из Белоруссии стало известно 3 февраля. Как объяснил тогда Данкверт, у Россельхознадзора имелись подозрения, что в ряде случаев часть продукции после повторной упаковки и перемаркировки поступала в Россию через Белоруссию из Европы и Украины, однако белорусская сторона не расследовала подобные факты.

В начале месяца Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта якобы из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок.