Лукашенко напомнили о поставках креветок в Россию

Взаимоотношения в аграрном секторе между Россией и Белоруссией вызывали и продолжают вызывать нарекания из-за поставок санкционных товаров в РФ. Об этом во вторник, 7 февраля, в беседе с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

По его словам, многие компании и даже целые страны использовали Белоруссию для поставок таких продуктов в Россию. «Безусловно, политика Белоруссии вызывала вопросы по многим пунктам. Например, когда они креветку к нам поставляли. Непонятно, откуда там морепродукты, да еще в таком количестве», — отметил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что к агропрому Белоруссии как к таковому претензий быть не должно. «Мы всегда говорили, что они молодцы и делают экологически чистую продукцию. Она пользуется всеми преимуществами отсутствия таможенных барьеров, а обратного хода интеграции нет, наоборот, она будет только углубляться», — добавил Жигарев.

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Ранее 7 февраля вице-премьер Аркадий Дворкович отмечал, что правительства России и Белоруссии конструктивно взаимодействуют в сфере сельского хозяйства. По мнению чиновника, проблемы есть, но они носят рабочий характер.

В то же время, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности полного запрета поставок мяса в Россию. Это было сказано после того, как с 6 февраля в Россию был запрещен ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области.

