Дворкович назвал конструктивными отношения России и Белоруссии в агропроме

Правительства России и Белоруссии конструктивно взаимодействуют в сфере сельского хозяйства, проблемы есть, но они носят рабочий характер. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

«Подчеркну, что на рабочем уровне, на уровне министерств сельского хозяйства, служб, которые занимаются фитосанитарным и ветеринарным контролем, обсуждение идет очень конструктивно», — сказал он после встречи с белорусским вице-премьером Михаилом Русым.

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По словам Дворковича, существующие проблемы открыто обсуждаются, «иногда дольше, чем хотелось бы», но открыто, на понятном друг для друга языке. «И мы не политизируем этот вопрос, надеемся на взаимность в этом отношении», — подчеркнул он.

3 февраля Минпромторг России не согласился с оценкой президента Белоруссии Александра Лукашенко, по которой экономика республики потеряла 15 миллиардов долларов от членства в ЕврАзЭС.

В тот же день Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта якобы из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок.

19 января в Минсельхозе Белоруссии сообщили, что в 2017 году республика намерена сохранить объем поставок продуктов на российский рынок на уровне прошлых лет. Россия занимает самую большую долю в общем объеме белорусского экспорта продовольствия — 94,5 процента, за 11 месяцев 2016 года поставлено продукции на 1,95 миллиарда долларов.