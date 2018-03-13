Правительство пожаловалось на дефицит молока в России

России не хватает молока собственного производства, поэтому животноводство постепенно будет выходить на первый план. Об этом во вторник, 13 марта, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович, сообщает РИА Новости.

«Мелиорация, правильное применение минеральных удобрений, севооборот должны оставаться в центре внимания, тем не менее на первый план постепенно все равно должно выходить животноводство, у нас дефицит молока в стране, примерно 25 процентов нам не хватает от объема потребления», — сказал он.

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По его словам, в России сейчас производится 31 миллион тонн молока, но для обеспечения собственного потребления необходимо минимум 40 миллионов тонн. Эта разница компенсируется поставками из Белоруссии. «Наши друзья, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов», — отметил Дворкович.

26 февраля Россельхознадзор объявил о запрете белорусской молочной продукции. Впоследствии дата запрета была перенесена на 6 марта, а после на 15 марта. В качестве причины была названа небезопасность продукции для потребителя.

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