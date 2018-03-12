Названо самое вкусное российское молоко

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела экспертизу семи брендов ультрапастеризованного молока жирностью в 3,2 процента. В исследовании приняли участие марки «Домик в деревне», «Авида», «Простоквашино», «Сарафаново», «Останкинское», «Село зеленое», Valio. Копии результатов исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

«Из-за длительного срока хранения ультрапастеризованного молока ходит миф, что в него добавляют консерванты. Но это не так. И тесты это подтвердили. Ни в одном из образцов консерванты не обнаружены», — говорится в исследовании.

Интенсивность пастеризации фиксируется по концентрации лактуозы — чем она выше, тем под более высокой температурой обрабатывалось молоко. Бережнее всего отнеслись к молоку «Простоквашино», а жестче всего — к «Сарафаново».

Материалы по теме Выплюнь бяку Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы

Согласно заявленным стандартам, содержание кальция в 100 граммах молока в среднем должно составлять 120 миллиграммов. Во всех проверенных образцах его несколько меньше: от 100 миллиграммов в молоке «Авида» до 114 миллиграммов — в «Простоквашино». Такая разница объясняется тем, что небольшое количество солей кальция теряется в процессе технологической обработки.

В отобранных образцах не нашли фосфатов, растительных жиров, в том числе пальмового масла, а также антибиотиков. Эксперты «Росконтроля» отмечают, что все бренды безопасны для здоровья. Серьезные замечания предъявлены только молоку марки «Домик в деревне» — содержание белков не соответствовало минимальным значениям ГОСТа и технического регламента.

«Не слишком довольны остались эксперты органолептическими показателями образцов. Нареканий не вызвала только продукция брендов "Домик в деревне" и "Валио". Так, в молоке "Простоквашино" и "Село зеленое" эксперты почувствовали солоноватый привкус, в "Авиде" — кормовой, в "Селе зеленом", "Сарафаново" и "Останкинское" — запах и привкус кипячения», — говорится в исследовании.

В феврале «Роскнонтроль» назвал самые качественные марки зерненого творога.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!