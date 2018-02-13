Куриные сердца оказались опасными для жизни

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела экспертизу куриных сердец — мясных субпродуктов от шести торговых марок: «Мираторг», «Ясные зори», «Ржевское подворье», «Петелинка», «Петруха» и «Белая птица». Копии результатов экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В продукции марок «Белая птица» и «Петруха» обнаружены кишечная палочка и листерии, также кишечная палочка выявлена в куриных сердцах бренда «Мираторг». В продукции марок «Петелинка» и «Ясные зори» выявлены бактерии сальмонеллы. Эти бактерии вызывают у человека сильные инфекционные заболевания — листериоз и сальмонеллез.

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В ходе визуального осмотра продукции брендов эксперты пришли к выводам, что ни один из образцов не соответствует ГОСТу — на упаковках присутствовали сгустки крови, которых там быть не должно. Вдобавок в большинстве образцов обнаружилось превышение влаги, «лидерами» по этому показателю стали бренды «Белая птица», «Петруха», «Петелинка», «Ясные зори» — эксперты подозревают производителей в использовании влагоудерживающих добавок.

По итогам исследования «Росконтроль» включил в собственный черный список 4 из 6 образцов. Образцы брендов «Мираторг» и «Ржевское подворье» оказались в списке «с замечаниями» в связи с тем, что формально они должны соответствовать ТУ (техническим условиям), а не ГОСТу.

В середине января сообщалось, что мясо цыплят-бройлеров также оказалось опасным для здоровья. В мясе были обнаружены антибиотики, опасные бактерии и следы инъекций соляного раствора, который используется для увеличения массы продукта.

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