В российском кефире нашли кишечную палочку и плесень

Роскачество провело исследование 36 брендов кефира и нашло в некоторых образцах плесень и кишечную палочку. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте организации.

Всего недостатки были выявлены в продукции 19 брендов. При проверке товаров «Буденновскмолпродукта», «Давлеканово», «Молочных продуктов из Дубровки», «Молочного комбината "Ставропольский"» и «Солнышка Кубани» нашли кишечную палочку, а в кефире «Околица» — плесень. Также эксперты посоветовали с осторожностью покупать кефиры брендов «Большая кружка», «Добрая буренка», «Коровка из Кореновки», «Милава», «Молочный родник», «Пятигорский», «Савушкин продукт», «Свежее завтра» и «Шекснинский маслозавод», поскольку к концу срока годности свойства продуктов этих брендов могут измениться.

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В ряде товаров эксперты зафиксировали пониженное содержание белка, в других — низкое содержание сухого обезжиренного остатка. Как пояснили в Роскачестве, последнее может означать, что при производстве кефира использовалось некачественное молоко или часть продукта была заменена добавками. Также в некоторых образцах нашли крахмал, использующийся для удешевления производства, и растительные жиры.

Ни в одном из исследованных образцов не было выявлено превышение уровня антибиотиков. Кроме того, жирность всех кефиров оказалась на уровне заявленной.

В рамках исследования проверялись бренды из России и Белоруссии. Соответствующими ГОСТу были признаны продукты десяти торговых марок: «36 копеек», «Авида», «Агрокомплекс», «Домик в деревне», «Нежеголь», «Останкинское 1955», «Простоквашино», «Рузский», «Томмолоко» и Parmalat. Качественными названы продукты «Вкуснотеево», «Деревенское молочко», «Дмитровский молочный завод», «Кубанская буренка», «Чабан», Goodness Farm и Zorka.

Ранее сообщалось, что некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование брендов, под которыми на рынке продаются бедра цыплят-бройлеров, и выявила антибиотики, опасные бактерии и следы инъекций соляного раствора, который используется для увеличения массы продукта.

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