Куриное мясо в России оказалось опасным для жизни

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела проверку шести брендов, выпускающих на рынок бедра цыплят-бройлеров, и обнаружила в них антибиотики, опасные бактерии и следы инъекций соляного раствора, который используется для увеличения массы продукта. Об этом говорится в результатах исследования проекта, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Материалы по теме Выплюнь бяку Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы

В рамках проверки были исследованы продукты брендов «Петелинка», «Ржевское подворье», «Мираторг», «Ясные зори», «То, что надо!» и «Каждый день». Во всех образцах, кроме «Петелинки» и «Ясных зорь», нашли недопустимое количество микроорганизмов, в некоторых случаях уровень показателя был в 20-30 раз выше нормы. Как пояснили в «Росконтроле», это может свидетельствовать о нарушениях санитарных правил и технологии изготовления, сроков или температурных режимов хранения и реализации мяса.

В продукции бренда «Ясные зори» нашли бактерию листерию, которая может стать причиной опасных болезней. «Листерии и сальмонеллы — это бактерии, вызывающие тяжелые инфекционные заболевания, листериоз и сальмонеллез. Листериоз может проявляться по-разному и иметь симптомы как ангины, так и поражения нервной системы», — отметили в организации.

В ходе проверки также было установлено, что куриные бедра «Мираторга» и, вероятно, «Ржевского подворья» были со следами инъекций соляными растворами, которые используются для увеличения массы продукта. У мяса «Мираторга», «Петелинки» и «Ясных зорь» выявили следы подмораживания. Некоторая продукция имела неприятный запах и была плохо обескровлена. По данным исследования, во всем мясе, кроме «Ясных зорь», оказалось меньше белка, чем заявлено в маркировке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!