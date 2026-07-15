Георгиевская лента и сковорода выявили админа канала террористов-националистов в России

В Кузбассе администратору канала националистов дали 12 лет за оправдание терроризма

В Кузбассе 24-летний администратор канала националистов приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

Фигурант — житель Прокопьевска. Он признан виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации, о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием сети Интернет, о содействии террористической деятельности и о реабилитации нацизма, совершенная с использованием сети Интернет. Мужчина будет отбывать первые три года наказания в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, с 2023 года осужденный был участником запрещенной в России террористической, националистической организации. В период с января 2024 года по март 2025 года он занимался администрированием канала в одном из мессенджеров. Кроме того, он публиковал материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность этой организации. Так, он выставил картинку, на которой изображен человек с георгиевской лентой и сковородой и лидер террористической организации в форме ветерана Великой Отечественной войны, чем унизил и осквернил символ воинской славы России.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области женщина подозревается в осквернении символа воинской славы