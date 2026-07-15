Мобильные огневые группы ВСУ в Сумах начали маскироваться под гражданских

Аид: Группы ВСУ в Сумах маскируются под мирных жителей

Огневые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по борьбе с беспилотниками в Сумах маскируются под мирных жителей. Об этом рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

«В Сумах, когда летит наш дрон, мы видим людей в гражданской одежде (...) Понятно, мы по ним бить не будем. Но тут эти гражданские достают автоматы и начинают "поливать" наш дрон», — рассказал Аид.

По его словам, подобные случаи фиксировались в Сумах уже несколько раз.

Ранее в силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины восполнили колоссальные потери под Сумами за счет ремонтников техники.