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08:36, 15 июля 2026Бывший СССР

Мобильные огневые группы ВСУ в Сумах начали маскироваться под гражданских

Аид: Группы ВСУ в Сумах маскируются под мирных жителей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Огневые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по борьбе с беспилотниками в Сумах маскируются под мирных жителей. Об этом рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

«В Сумах, когда летит наш дрон, мы видим людей в гражданской одежде (...) Понятно, мы по ним бить не будем. Но тут эти гражданские достают автоматы и начинают "поливать" наш дрон», — рассказал Аид.

По его словам, подобные случаи фиксировались в Сумах уже несколько раз.

Ранее в силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины восполнили колоссальные потери под Сумами за счет ремонтников техники.

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