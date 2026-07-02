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08:38, 2 июля 2026Бывший СССР

Колоссальные потери под Сумами толкнули ВСУ на один шаг

ВСУ восполнили потери в бригаде теробороны под Сумами за счет ремонтников техники
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) восполнили колоссальные потери под Сумами за счет ремонтников техники. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование на фоне колоссальных потерь в 119-й бригаде ТерО доукомплектовало боевые группы бригады территориальной обороны военнослужащими 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона», — раскрыл источник.

По словам собеседника агентства, большая часть потерь пришлась на Краснопольский район.

Ранее были раскрыты потери ВСУ за первое полугодие. С 1 января по 30 июня показатель достиг 223 290 военнослужащих.

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